Эрдоган высказался об использовании Украиной западных ракет

Эрдоган: Использование Украиной западных ракет усилит риск ядерного конфликта
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил по итогам участия в саммите G20, что использование Украиной дальнобойных ракет усиливает риски ядерного конфликта. Его слова приводит агентство РИА Новости.
"Ракеты, использованные Украиной, показывают, к чему приведет такая ситуация", - выразил мнение он.
По словам Эрдогана, Турция сохраняет свою позицию "против этих негативов" и ожидает развития ситуации в сторону урегулирования.
Как указал турецкий лидер, обнародование Россией обновленной ядерной доктрины является ответной мерой, Североатлантический альянс должен задуматься над этим.
У России должна быть и есть возможность защищать себя, добавил Эрдоган.