Эрдоган высказался об использовании Украиной западных ракет

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил по итогам участия в саммите G20, что использование Украиной дальнобойных ракет усиливает риски ядерного конфликта. Его слова приводит агентство РИА Новости.

"Ракеты, использованные Украиной, показывают, к чему приведет такая ситуация", - выразил мнение он.

По словам Эрдогана, Турция сохраняет свою позицию "против этих негативов" и ожидает развития ситуации в сторону урегулирования.

Как указал турецкий лидер, обнародование Россией обновленной ядерной доктрины является ответной мерой, Североатлантический альянс должен задуматься над этим.

У России должна быть и есть возможность защищать себя, добавил Эрдоган.