Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Североатлантический альянс задуматься над причинами обновления Россией своей ядерной доктрины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обнародование Россией обновленной ядерной доктрины является ответной мерой, НАТО должна задуматься над этим», — заявил турецкий лидер в ходе саммита G20 в Рио-де-Жанейро.

Эрдоган подчеркнул, что Москва обладает возможностью обеспечивать собственную безопасность.

19 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую ядерную доктрину. Среди условий применения ядерного оружия теперь значится запуск баллистических ракет против России. Баллистические ракеты ATACMS, поставку на Украину которых одобрило руководство США, относятся к данной категории вооружений.

Эрдоган высказался об использовании Украиной западных ракет

Ранее стало известно, что Вашингтон решил не отвечать на изменения ядерной доктрины России. По словам неназванного представителя Совета национальной безопасности (СНБ) США, Москва на протяжении нескольких недель уведомляла Белый дом о планах внести коррективы в свою ядерную доктрину.