СМИ рассказали о ссоре Зеленского и Шольца

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ссорился с Владимиром Зеленским из-за требований Киева поставить ему немецкие крылатые ракеты Taurus. Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на источники.

Как говорится в материале, канцлер обсуждал тему Taurus c ключевыми союзниками, включая президента США Джо Байдена.

При этом Шольц остается убежден в том, что передача Украине немецких крылатых ракет стала бы "безответственной" и могла бы привести к эскалации.

Накануне пресс-секретарь правительства Германии Вольфганг Бюхнер заявил, что канцлер "четко определился" по вопросу Taurus и сказал, "что не изменит свою позицию".

В то же время представители оппозиционного немецкого блока ХДС/ХСС, вышедшая из правящей коалиции Свободно-демократическая партия (СвДП), а также остающиеся в правительстве Шольца "Зеленые" требуют от канцлера передать Украине Taurus.