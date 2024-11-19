Боррель оценил возможность столкновения РФ и ЕС на поле боя

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что не ожидает столкновения сил России и ЕС на поле боя. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время брифинга с журналистами по итогам заседания глав минобороны стран ЕС в Брюсселе. По словам дипломата, он уверен в том, что подобное столкновение «не предвидится». При этом Боррель подчеркнул, что ЕС не является частью украинского конфликта, а только оказывает помощь ВСУ.

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«Мы не являемся воюющей стороной, не являемся частью войны. На территории Украины нет европейских войск, столкновение России с европейскими войсками на поле боя не предвидится», — заявил он.

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