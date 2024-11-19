Вашингтон не намерен реагировать на изменения в ядерной доктрине РФ. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США.

По словам чиновника, "Москва сигнализировала об изменениях несколько недель назад", поэтому решение не стало сюрпризом для Белого дома. "США не видят необходимости корректировать свою собственную ядерную доктрину в ответ, указал он.

Боррель прокомментировал обновление ядерной доктрины России

Bloomberg считает, что такая реакция Вашингтона является "взвешенной" и сможет оказать успокаивающее влияние на мировые рынки. Ранее агентство сообщило, что мировые рынки "испытали потрясение" после новости об обновлении российской ядерной доктрины России.