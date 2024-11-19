Боррель прокомментировал обновление ядерной доктрины России

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, комментируя обновление Россией ядерной доктрины, заявил об осуждении любых ссылок на использование ядерного оружия. Об этом пишет РИА Новости.

«Любые призывы к ядерным конфликтам являются безответственными… Мы отвергаем использование разговоров о ядерном сдерживании в настоящий момент», — сказал он.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания.

В документе указано, что поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России и (или) ее союзников, может стать условием, определяющим возможность применения Россией ядерного оружия.

В сентябре Путин предупреждал, что достоверные сведения о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения повлекут ядерный ответ.