Зеленский прокомментировал удары по Брянской области

Владимир Зеленский прокомментировал удары по территории Брянской области. Как сообщает ТАСС, украинский политик отказался раскрывать детали, но отметил, что Украина будет использовать американские дальнобойные снаряды.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что минувшей ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по территории Брянской области ракетами американского производства ATACMS. Из шести снарядов пять были сбиты комплексами «Панцирь» и С-400, еще один поврежден. Обломки упали на территорию военного объекта и вызвали пожар, который удалось ликвидировать.

Лавров прокомментировал удары по Брянской области ракетами ATACMS

«Простите, без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства, у нас теперь есть длинный "Нептун" и не один. И теперь у нас есть ATACMS, и мы все это будем использовать», — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен.

Напомним, что ситуацию уже прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, нанесенные ВСУ удары служат сигналом, что Запад хочет дальнейшей эскалации, а подобная атака невозможна без участия американцев.