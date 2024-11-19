Лекцию жены Зеленского в Словении отменили из-за протестов

Лекцию жены президента Украины Владимира Зеленского — Елены Зеленской — отменили в Словении из-за угрозы протестов, вероятно, связанных с ее визитом в страну. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщили местные СМИ.

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Зеленская должна была выступить в столице государства Любляне на факультете общественных наук Люблянского университета. После появления в медиа новости о ее приезде в социальных сетях были анонсированы демонстрации граждан «против украинских нацистов».

Несмотря на отмену мероприятия, одна такая акция все же состоялась. Когда первая леди Украины приехала в Национальную библиотеку Словении, находившийся рядом неизвестный начал выкрикивать осуждающие фразы в ее адрес.

— Война должна закончиться. Россия победит, — кричал человек.

Полицейские отвели его в сторону и обыскали, а также записали его личные данные, передает издание 24UR.

В Италии обсуждают покупку Зеленскими винодельни в Тоскане у певца Стинга. Стоимость сделки составила порядка 75 миллионов евро — это около семи миллиардов рублей в пересчете на российскую валюту.

В июле Елена Зеленская анонсировала «уроки счастья» в украинских школах с начала учебного года. На деле они представляют собой американский курс по социальной экономике, который адаптируют к украинским реалиям.