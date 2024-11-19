В Грузии оппозиция подала иск о признании выборов неконституционными

В Грузии около 30 оппозиционных депутатов парламента внесли иск в Конституционный суд с требованием признать состоявшиеся парламентские выборы неконституционными. Об этом сообщила депутат парламента Тамар Кордзая, передает ТАСС.

«Сегодня 30 членов парламента Грузии направили в Конституционный суд иск с требованием признать выборы неконституционными», — сообщила парламентарий.

Ранее в правящей партии «Грузинская мечта» назвали президента республики Саломе Зурабишвили иностранным агентом. В Партии добавили, что она действует по прямому указанию своих иностранных патронов.