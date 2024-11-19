Депутаты Европарламента от партии Smer-SD, возглавляемой премьером Словакии Робертом Фицо, бойкотировали трансляцию видеообращения Владимира Зеленского в зале ЕП. Об этом сообщил евродепутат Любош Блага в своем Telegram-канале.

Как заявил парламентарий, проводимая Зеленским политика ненависти ведет весь мир к ядерному конфликту.

При этом Блага назвал режим Зеленского авторитарным, обвинив его в продолжающейся гибели люди.

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В нынешнем созыве ЕП представлены пять депутатов Smer-SD.

Сегодня Зеленский в ходе представления своего очередного плана, на этот раз "плана стойкости", обратился к Западу с требованием помочь "принудить Россию к миру".

Он добавил, что Киев каждый день призывает мир к "решимости и достаточной силе" для Украины.