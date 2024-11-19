В Литве не исключили диверсии на кабеле связи со Швецией

Обрыв подводного кабеля связи Литвы со Швецией в Балтийском море мог произойти в результате диверсии. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает LRT.

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«Возможны оба варианта — умышленной порчи и аварии по неосторожности», — допустил политик.

Науседа прокомментировал вероятность диверсии на кабеле связи и подчеркнул, что в настоящий момент сложно однозначно говорить о причинах произошедшего. По его словам, в настоящий момент ведутся консультации с органами безопасности.

Ранее руководитель технологического отдела литовского оператора Telia Андрюс Шемешкявичус сообщил о повреждении еще одного подводного кабеля в Балтийском море. По его словам, кабель был поврежден 17 ноября примерно в 10 утра.