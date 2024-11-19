Дуда: Шольц хочет помешать мирным инициативам Трампа

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц пытается подорвать мирные инициативы избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.

По мнению польского президента, именно по этой причине Шольц позвонил Владимиру Путину — чтобы договориться о прекращении огня до того, как Трамп займет свой пост. При этом Дуда также считает, что своим звонком Шольц хочет улучшить отношения между Германией и Россией.

«Я считаю, что это была попытка добиться прекращения огня на Украине до того, как Дональд Трамп вступит в должность», — заявил Дуда.

Напомним, что 15 ноября Путин и Шольц провели телефонный звонок, который стал их первым разговором почти за два года.