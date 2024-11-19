Пять депутатов Европарламента от партии "Направление – социальная демократия", которую возглавляет премьер-министр Словакии Роберт Фицо, бойкотировали выступление украинского президента Владимира Зеленского. Об этом рассказал евродепутат Любош Блага в своем телеграм-канале.

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"Я убежден, что политика ненависти, которую проводит Зеленский в отношении России, гонит нас, весь мир, к ядерному конфликту", – заявил Блага.

Он также назвал режим украинского лидера авторитарным, обвинив Зеленского в преследовании оппозиции на Украине.

"Когда мне захочется посмотреть хорошего комедианта, то я лучше включу мистера Бина", – заключил словацкий депутат.

Ранее Блага приехал в Москву и поблагодарил Россию за освобождение от фашизма, а также извинился за русофобскую политику стран Запада. Он считает необходимым остановить ненависть, распространяющуюся против РФ.

Блага призвал Запад к диалогу с российской стороной, осудив всевозможные резолюции, принимаемые Европарламентом против Москвы.