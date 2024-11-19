Зеленский рассказал, когда настанут решающие моменты конфликта

Решающие моменты продолжающегося конфликта на Украине наступят в следующем году. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«В решающие моменты – а они будут в следующем году — мы должны не допустить, чтобы кто-то в мире усомнился в устойчивости всего нашего государства», — отметил глава государства.

Зеленский добавил, что 18 ноября ездил на позиции ВСУ под Купянском и Покровском.

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До этого глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что российские войска продолжают успешно действовать в районе Купянска Харьковской области, где идет работа по зачистке промзоны.

Ганчев добавил, что российские войска ежедневно наносят удары по позициям противника на харьковском направлении.