Полиция Финляндии будет расследовать разрыв кабеля связи в Балтийском море

Центральная криминальная полиция Финляндии получила запрос на расследование разрыва кабеля связи C-Lion1 между Финляндией и ФРГ в Балтийском море. Об этом сообщили в пресс-службе финского ведомства.

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«Центральная криминальная полиция получила запрос на расследование от компании Cinia Oy по поводу обрыва кабеля в Балтийском море... Проводится расследование инцидента», — говорится в сообщении.

C-Lion1 — первый подводный телекоммуникационный кабель, проложенный напрямую между Финляндией и Германией. В понедельник финская компания-оператор Cinia Oy сообщила, что в нём обнаружена неисправность, кабель выведен из строя.

Берлин и Хельсинки позднее заявили, что обеспокоены повреждением подводного кабеля, а также что ведётся тщательное расследование.