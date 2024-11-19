Пока вы не уснули: обновленная ядерная доктрина и Минобороны об ударах ATACMS по РФ

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные.

Путин утвердил обновленную ядерную доктрину

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Соответствующий указ появился на портале правовой информации.

В тексте говорится, что высшим государственным приоритетом является сдерживание потенциального противника от агрессии против России и ее союзников. При этом применение ядерного оружия для защиты суверенитета страны значится в указе как крайняя и вынужденная мера.

Читать новость полностью

В Минобороны РФ подтвердили удары ATACMS по территории РФ

ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Уточняется, что атака была совершена в 03:25. В МО РФ отметили, что ЗРК С-400 и «Панцирь» сбили пять из них, шестую удалось повредить, ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта, спровоцировав пожар. Возгорание оперативно ликвидировали. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

Читать новость полностью

Набиуллина заявила об уникальной ситуации в экономике РФ

В России впервые задействованы практически все ресурсы в экономике при рекордно низкой безработице 2,4%, заявила на пленарном заседании Госдумы глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Сейчас мы впервые находимся в ситуации, когда задействованы практически все ресурсы в экономике. И такой низкой безработицы — 2,4% — у нас не было никогда», — цитирует Набиуллину ТАСС.

Читать новость полностью

Песков объяснил увеличение сроков спецоперации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская спецоперация все еще продолжается, так как НАТО вступила в конфликт с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление Пескова в эфире индийского агентства ANI.

Песков подчеркнул, что СВО закончится, как только Россия достигнет своих целей. Представитель Кремля добавил, что сейчас возможность переговоров отрицается как украинскими властями, так и «их руководителями» в США.

Читать новость полностью

В Британии сообщили Украине «неприятную реальность» о Storm Shadow

© YouTube

Разрешение со стороны Великобритании на использование дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь России будет иметь "лишь незначительный военный эффект" для Украины, поскольку количество соответствующего вооружения ограничено. Об этом пишет Sky News.

"Существует также неприятная реальность, заключающаяся в том, что количество ракет Storm Shadow, оставшихся на Украине, серьезно ограничено, поэтому применение этого оружия на российской территории будет иметь лишь незначительный военный эффект", - говорится в тексте.

Читать новость полностью

ВСУ ответили на сообщения о применении ATACMS для удара по России

В Генштабе Вооруженных сил Украины не подтвердили данные о том, что впервые нанесен удар ракетами ATACMS по территории России. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет РБК.

Ранее сведения о возможном ударе распространило издание «РБК-Украина».

Читать новость полностью

Мировые рынки отреагировали на обновление ядерной доктрины России

Новость о том, что в России обновили ядерную доктрину, всколыхнула мировые рынки. Основные индексы отреагировали падением, пишет Bloomberg.

Днем во вторник, 19 ноября, фьючерсы на S&P 500 опустились на 0,5 процента. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на семь базисных пунктов, до 4,34 процента. Еще сильнее падение отразилось на Европе: Stoxx 600 потерял 1 процент, а евро подешевел на 0,5 процента. Трейдеры бросились скупать так называемые активы-убежища: золото, швейцарский франк и иену.

Читать новость полностью

Школьника депортировали из России после скандала

В одной из школ Красносельского района Санкт-Петербурга сын мигрантов ударил мальчика ногой в лицо и поплатился. По данным «Фонтанки», подросток стал фигурантом уголовного дела.

В распоряжении издания оказался видеоролик, на котором видно, как учащийся в маске со значком Nike бьет мальчика, сидящего в коридоре. Последний не успевает опомниться и ответить, как получает пощечину.

Читать новость полностью

Четырех преподавателей «Бауманки» поймали на взятках

Четыре бывших преподавателя Мытищинского филиала МГТУ имени Баумана оказались под следствием якобы по обвинению в «поборах» со студентов. По неподтвержденной информации, они брали взятки со студентов с 2019 года.

Об этом во вторник, 19 ноября, сообщил источник в правоохранительных органах.

Читать новость полностью

Тренер сборной Украины отказался от общения с журналистами на русском

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров отказался от общения с журналистами на русском языке. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист принял участие в предматчевой пресс-конференции накануне выездной игры Лиги наций УЕФА с Албанией. Переводчик, предоставленный организаторами встречи, попросил Реброва продублировать для него свой ответ на русском языке. Специалист отказался это делать.

Читать новость полностью