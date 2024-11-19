Трамп уже начал получать данные от американской разведки

Национальная разведка Соединенных Штатов уже начала передавать избранному президенту Дональду Трампу доклады о текущей ситуации. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.

«Доклады начали поступать ему из управления директора национальной разведки вскоре после выборов», — говорится в материале.

В самом управлении заявили журналистам, что передача избранному лидеру страны необходимой информации — это традиция, которой следуют с 1952 года.

При этом команда Трампа пока ситуацию не комментировала.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Победителем стал Трамп.

Он уже начал формировать команду, которая в ближайшие четыре года будет управлять страной.