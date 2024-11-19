В НАТО назначили нового замгенсека

Генсек НАТО Марк Рютте назначил на пост замгенсека альянса представительницу Северной Македонии Радмилу Шекеринску. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление.

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В нем Рютте заявил, что Шекеринска «искренне верит в НАТО и знает, сколько работы необходимо проделать».

До этого новый замгенсека занимала должность заместителя премьер-министра Северной Македонии по вопросам евроинтеграции и главы Минобороны страны, в том числе, в преддверии вступления государства в альянс в 2020 году. Шекеринска приступит к исполнению своих обязанностей на новом посту до конца 2024 года.