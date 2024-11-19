Шесть стран Европы обвинили РФ в якобы атаках на архитектуру безопасности

Главы МИД шести европейских стран обвинили Россию в якобы активизации гибридных атак в странах НАТО и ЕС. Как утверждается в совместном заявлении министров иностранных дел Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши и Франции, эти атаки направлены против европейской архитектуры безопасности.

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"Нарастающая гибридная активность, направленную против стран НАТО и ЕС, достигла беспрецедентных масштабов и крайне разнообразна, что создает существенные угрозы безопасности", - говорится в документе, выдержки из которого приводит агентство Reuters.