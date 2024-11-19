Норвежский террорист сделал прическу с буквами Z

Норвежский террорист Андерс Брейвик выбрил буквы Z с обеих сторон головы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

© Газета.Ru

По данным журналистов, с такой стрижкой Брейвик пришел на рассмотрение прошения о своем условно-досрочном освобождении. При себе у него также был плакат с правоэкстремистской надписью. Во время слушания террорист поддержал норвежскую неонацистскую организацию, потребовав «вернуть его земли белым людям».

Как отмечает «Осторожно, новости», журналисты не спросили Брейвика о смысле его новой прически, однако задали вопрос об изменениях в мире после 2022 года. За осужденного ответил его адвокат, заявив, что его подзащитный «не хочет предрешать это».

Брейвик пожаловался в ЕСПЧ на одиночество

2 июля 2011 года правый радикал-одиночка Брейвик подорвал заминированный автомобиль возле штаб-квартиры правительства в Осло. Затем он поехал в Утойю, где открыл огонь по ежегодному летнему лагерю молодежного крыла Лейбористской партии, политику которого Брейвик считал первопричиной многих проблем Норвегии.

Брейвик сознался в совершении преступлений, однако отказался признать свою вину. В 2012 году он был признан вменяемым, его приговорили к 21 году заключения. Это был максимально возможный приговор террористу по норвежскому законодательству. Спустя 10 лет после терактов, когда истек минимальный срок лишения свободы, Брейвик начал пользоваться своим правом добиваться условно-досрочного освобождения.

В феврале 2024 года террорист проиграл дело об условиях его содержания в тюрьме.