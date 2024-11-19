Парламент Абхазии принял отставку президента

Во вторник, 19 ноября парламент Абхазии утвердил отставку президента Аслана Бжании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

В ходе тайного голосования отставку Бжании поддержали 28 депутатов. Один высказался против, еще два бюллетеня были признаны недействительными.

Бжания подал в отставку 19 ноября в соответствии с соглашением, достигнутым на переговорах с оппозицией. Бжания согласился подать заявление, если протестующие покинут комплекс правительственных зданий. В случае невыполнения этого пункта Бжания сможет отозвать заявление об отставке.

Сообщалось, что исполнять обязанности президента до досрочных выборов будет вице-президент Бадра Гунба. На должность премьера будет назначен экс-председатель парламента Валерий Бганба.