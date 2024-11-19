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Парламент Абхазии принял отставку президента Бжании

Во вторник, 19 ноября парламент Абхазии утвердил отставку президента Аслана Бжании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Парламент Абхазии принял отставку президента
© ТАСС

В ходе тайного голосования отставку Бжании поддержали 28 депутатов. Один высказался против, еще два бюллетеня были признаны недействительными.

Бжания подал в отставку 19 ноября в соответствии с соглашением, достигнутым на переговорах с оппозицией. Бжания согласился подать заявление, если протестующие покинут комплекс правительственных зданий. В случае невыполнения этого пункта Бжания сможет отозвать заявление об отставке.

Сообщалось, что исполнять обязанности президента до досрочных выборов будет вице-президент Бадра Гунба. На должность премьера будет назначен экс-председатель парламента Валерий Бганба.