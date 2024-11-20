Президент РФ Владимир Путин планирует посетить Индию впервые с начала украинского кризиса. Агентство Bloomberg назвало готовящийся визит Путина еще одним признаком, что усилия США по изоляции России на мировой арене терпят неудачу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 19 ноября, что даты визита Путина пока неизвестны, но российские власти «скоро с ними определятся». Песков подчеркнул, что Россия придает контактам с Индией очень большое значение.

Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели переговоры, когда Россия принимала саммит стран БРИКС в октябре. Индийский лидер также встретился с Путиным в Москве в июле во время своей первой поездки в РФ с 2022 года и своего первого двустороннего визита в рамках третьего срока на посту премьера.

На тех переговорах Моди обнял Путина и назвал его своим другом. Готовность Моди посещать Путина вызвала беспокойство в США, которые пытались сделать Россию «изгоем», отмечает Bloomberg. Однако на отношения США с Индией это не повлияло: Вашингтону нужна Индия, чтобы противостоять влиянию Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Bloomberg подчеркнуло, что Москва и Нью-Дели имели тесные связи со времен холодной войны. Индия - крупный покупатель военной техники из России и крупнейший покупатель российской нефти с тех пор, как США и их союзники из «Большой семерки» попытались ограничить продажи российского топлива.