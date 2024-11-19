Глава МИД Польши пригрозил закрыть оставшиеся в стране консульства РФ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пригрозил закрыть оставшиеся в стране консульства РФ. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил во время общения с журналистами после встречи с главами МИД Германии, Франции, Британии, Италии, Украины и будущей главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас.

В октябре МИД Польши отозвало согласие на работу консульства РФ в Познани. Трое работающих там дипломатов признали «нежелательными лицами» в Польше. Сикорский пояснял, что решение связано с задержанием мужчины, который якобы планировал поджоги во Вроцлаве по заданию российских спецслужб. Польские власти дали время на закрытие консульства и выезда дипломатов до конца ноября.

«Я уже закрыл консульство в Познани. Если они не остановятся, мы закроем остальные», — заявил Сикорский.

Напомним, что сейчас в Польше работают три генеральных консульства — в Гданьске, Кракове и Познани. МИД РФ отмечал, что закрытие представительства в Познани является очередным проявлением безудержной русофобии со стороны польских властей.