The Times: участники саммита G20 стараются не называть имя Трампа

Участники саммита G20 стараются не называть публично имя избранного президента США Дональда Трампа, передает газета The Times.

По данным издания, присутствие Трампа было ощутимо за кулисами. Люди "парализованы страхом", отметил дипломат одной из стран-участниц. Как утверждают журналисты, никто не хочет обсуждать избранного президента.

Газета проанализировала выступления на саммите и выяснила, что имя Трампа не называли бразильские министры и чиновники, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, а также французский лидер Эммануэль Макрон. Более того, британский премьер-министр Кир Стармер "изо всех сил старался не критиковать союзника", когда его спросили о критике поддержки Украины со стороны команды Трампа, говорится в публикации.

Имя Трампа не упоминают, потому что он "дает понять, что будет играть жестко на международной арене, чтобы продвигать интересы Америки", указывает The Times. Кроме того, пишет издание, избранный президент угрожает "свести на нет" прогресс, достигнутый при действующем лидере Джо Байдене в новых глобальных климатических соглашениях, а также в области будущей интеграции и сотрудничества с союзниками и партнерами.

Саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро с 18 по 19 ноября. Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавил российскую делегацию по поручению Владимира Путина, который не посетил мероприятие из-за сложившейся вокруг России ситуации.

Макрон уже нашел на конференции Лаврова и пожал ему руку.