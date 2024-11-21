В КНР заявили о готовности к диалогу с ЕС после повреждения кабелей на Балтике

Китай готов поддерживать коммуникацию с европейскими странами после инцидента с повреждением подводных кабелей в Балтийском море. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Мы готовы поддерживать связь с соответствующими сторонами в соответствии с международным правом и совместно обеспечивать безопасность международной инфраструктуры морского дна", - сказал Линь Цзянь.

Он также добавил, что ему неизвестно о причастности китайских судов к инциденту, и выразил надежду, что права и интересы китайских судов будут защищены.

19 ноября газета Helsingin Sanomat сообщила со ссылкой на данные службы Marinetraffic, отлеживающей перемещение кораблей, что китайское судно Yi Peng 3 находилось рядом с местом повреждения кабеля между Швецией и Литвой, а позже прошло в районе поврежденного кабеля C-Lion1 между Финляндией и Германией.