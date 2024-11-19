Зеленский заявил о завершении времени канонической УПЦ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что время канонической Украинской православной церкви истекло, отметив это в ходе представления так называемого плана стойкости в Верховной раде.

Информация поступила от депутата Рады Ярослава Железняка. По его словам, выступление Зеленского проходило в закрытом формате. В здании Рады были отключены мобильная связь и интернет. Подробностей депутат не привел, передает ТАСС.

Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин заявил газете ВЗГЛЯД, что каноническая Украинская православная церковь, скорее всего, станет подпольной организацией на территории Украины, но останется легальной в новых регионах России.

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) со второй попытки захватили в Черкассах Архангело-Михайловский собор канонической Украинской православной церкви, в ходе рейда применялись оружие, слезоточивый газ и дымовые шашки.