Кабмин Узбекистана сложил полномочия перед новым парламентом

Кабинет министров Узбекистана сложил свои полномочия, но продолжит работать до создания нового состава, сообщила пресс-служба правительства. Такое решение принято в связи с избранием нового парламента.

Кабинет министров Узбекистана сложил полномочия перед новоизбранным парламентом, сообщает РИА «Новости». Это произошло в соответствии с положениями ст. 116 Конституции Республики Узбекистан и ст. 7 Закона «О кабинете министров Республики Узбекистан».

19 ноября кабинет принял соответствующее решение и передал свои полномочия парламенту, о чем было объявлено в Telegram-канале пресс-службы правительства.

Несмотря на сложение полномочий, действующий кабинет министров продолжит свою работу. Это связано с указом президента, который обеспечивает преемственность в деятельности правительства до формирования нового состава кабинета. Новый премьер-министр будет предложен президентом после консультаций с политическими партиями.

Формирование нового кабинета будет происходить после одобрения кандидатуры премьер-министра, которого должны поддержать более половины депутатов Законодательной палаты парламента. После утверждения премьер-министра начнется процесс назначения членов нового правительства. Каждый член кабмина также должен получить более половины голосов депутатов для назначения на должность.

Выборы, состоявшиеся 27 октября, проводились впервые на основе смешанной избирательной системы. Из 150 депутатов 75 избирались от одномандатных округов, остальные 75 – по партийным спискам.

После выборов в Узбекистане Либерально-демократическая партия и Демократическая партия «Миллий тикланиш» закрепили лидерство, сохранив большинство в нижней палате парламента.