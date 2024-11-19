Сикорский рассказал о решении крупнейших стран ЕС по помощи Украине

Крупнейшие страны ЕС готовы нарастить помощь для Украины в случае, если свой вклад снизят США, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.

«Я с признанием фиксирую готовность крупнейших стран Евросоюза принять тяжесть военной и финансовой поддержки Украины в контексте вероятного ограничения участия в этом со стороны США», — цитирует его РИА Новости.

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Ранее Владимир Зеленский потребовал помощи от западных партнёров после удара по Киеву.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что победа Дональда Трампа и сокращение военной помощи Украине приведут к тому, что поддержка Европейским союзом Киева приобретёт условный характер.