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Сикорский: крупнейшие страны ЕС готовы увеличить помощь Украине

Крупнейшие страны ЕС готовы нарастить помощь для Украины в случае, если свой вклад снизят США, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.

Сикорский рассказал о решении крупнейших стран ЕС по помощи Украине
© globallookpress.com
«Я с признанием фиксирую готовность крупнейших стран Евросоюза принять тяжесть военной и финансовой поддержки Украины в контексте вероятного ограничения участия в этом со стороны США», — цитирует его РИА Новости.

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Ранее Владимир Зеленский потребовал помощи от западных партнёров после удара по Киеву.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что победа Дональда Трампа и сокращение военной помощи Украине приведут к тому, что поддержка Европейским союзом Киева приобретёт условный характер.

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