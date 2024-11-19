Опубликованы кадры рукопожатия Макрона и Лаврова

Президент Франции Эммануэль Макрон пожал руку российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову во время саммита G20. Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов рассказал, что это рукопожатие активно обсуждают французские СМИ.

Саммит «Большой двадцатки» проходит в Рио-де Жанейро 18-19 ноября. Во вторник, 19 ноября, представители стран-участниц саммита собрались вместе для групповой фотографии. Пока политики выстраивались, Макрон сам подошел к Лаврову и пожал ему руку.

Смирнов опубликовал отрывок сюжета французского телеканала LCI. Ведущая канала обратила внимание, что президент Франции «сам направился» к Лаврову. Она отметила, что это рукопожатие произошло через тысячу дней после начала украинского кризиса.