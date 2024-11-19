Бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс в беседе с RT объяснил разрешение Украине от завершающего срок американского президента Джо Байдена наносить удары дальнобойным оружием вглубь России его стремлением усложнить переговоры избранного лидера США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным.

Маркс отметил, что у администрации Байдена было на такой шаг три года и девять месяцев, но это решение принято за два месяца до инаугурации Трампа.

«Делая так перед самым уходом, Байден как будто просто хочет усложнить президенту Трампу переговоры с президентом Путиным», — подчеркнул он.

При этом экс-сенатор Пенсильвании добавил, что «Россию угрозами к переговорам не принудишь».

«На поле боя она до сих пор действует успешно и в последнее время, похоже, продвигается вперёд», — отметил Маркс.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс подтвердил разрешение Украине Байденом наносить удары дальнобойным оружием вглубь территории России.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что разрешение наносить удары вглубь территории России означает новый виток напряжённости.