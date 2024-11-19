Названа доля выступающих за мирные переговоры украинцев

Доля жителей Украины, желающих быстрого завершения конфликта путем мирных переговоров, в 2024 году достигла 52%, почти вдвое превысив показатель 2023 года. Об этом сообщила социологическая служба Gallup.

Согласно результатам ее последнего исследования, 52% украинцев разделяет мнение, что Киев "должен стремиться к скорейшему завершению конфликта путем переговоров". Годом ранее 27% респондентов причисляли себя к сторонникам мирного соглашения, а в 2022 году - 22%. Отмечается, что поддержка концепции "продолжения войны до победного конца" среди населения Украины неуклонно снижалась с момента начала украинского кризиса. Так, в феврале 2022 года 73% опрошенных высказывались в пользу продолжения боевых действий, в 2023 году их доля снизилась до 63%, а в 2024 году - до 38%.

При этом 52% украинцев, высказавшихся в пользу мирного завершения конфликта, считают, что Украина должна быть готова пойти на территориальные уступки в ходе потенциального обсуждения условий мирного соглашения. В исследовании подчеркивается, что рост усталости населения Украины от конфликта происходит на фоне успехов российских военных на фронте и сомнений по поводу продолжения американской помощи после победы на выборах в США Дональда Трампа.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании клуба "Валдай", заявил о готовности Москвы к мирным переговорам по Украине, но не на базе "хотелок" Киева.

Зеленский допустил переговоры с Россией при одном условии

Президент подчеркнул, что переговоры должны быть на основе договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле, но исходить из сегодняшних реалий. Встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле состоялась 29 марта 2022 года. Принципы будущего соглашения включали в себя обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное.