Генсек НАТО призвал Запад не ограничивать использование Украиной оружия

Запад, поставляя оружие Киеву, не должен накладывать ограничения на его использование. Такое заявление сделал генсек НАТО Марк Рютте, передает РИА Новости.

Он указал, что ранее альянс заявлял о том, что лучше не накладывать ограничения на поставляемые союзниками вооружения, однако окончательное решение остается за самими государствами.

«Лучше не говорить много о том, что мы делаем или не делаем. Я не буду говорить, что должны делать или не делать союзники, они могут делать заявления сами, если хотят. Я бы в общем сказал, что не стоит слишком много говорить, чтобы наш противник не был более осведомлен, чем это необходимо», — добавил Рютте.

Также генсек возложил ответственность за последнюю эскалацию на Россию. При этом он не привел этому никаких доказательств, однако упомянул удары по объектам на территории Украины.

Зеленский пожаловался на оружие Запада: «Россия движется быстрее»

Ранее президент США Джо Байден разрешил Украине бить вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS. Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков, комментируя это, заявил, что если это решение действительно было принято и доведено до Киева, то это «новый виток напряженности» в конфликте.