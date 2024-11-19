Обзор иноСМИ: как Путин испытает Трампа и почему ракеты Байдена не помогут Киеву

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Путин испытает искусство Трампа заключать сделки»

Взаимность - наиболее предсказуемый принцип российского государственного управления, и политика России в отношении Украины стала прекрасной иллюстрацией этого, заявил в своей статье для Responsible Statecraft экс-сотрудник посольства Британии в Москве Иэн Прауд. Президент РФ Владимир Путин, вероятно, считает, что Запад провалил свою попытку нанести стратегическое поражение России. Сейчас Путин занимает сильную позицию для переговоров с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

По мнению Прауда, закат Владимира Зеленского близок: будущее прекращение огня вызовет призывы к отмене военного положения и проведению президентских выборов на Украине. Членство Украины в ЕС находится на «очень отдаленном горизонте», а членство в НАТО «глубоко похоронено». В Европе альтернативные голоса «слева и справа» призывают к диалогу с Россией, оставляя все меньше места для воинственной политики. Армия Путина с каждым днем набирает силу и президент России не торопится заключать сделку. По словам Прауда, это возвращает нас к принципу взаимности. В искусстве сделки Трамп должен быть готов пойти на уступки, если он ожидает, что Путин ответит взаимностью. Хорошим началом стало бы «исключение НАТО из уравнения» и продуманный план смягчения санкций, заявил автор статьи.

«Почему дальнобойные ракеты Байдена не помогут Украине»

Власти Украины рассчитывают, что разрешение, полученное ВСУ на удары американским оружием вглубь России, принесет пользу Киеву. Однако этот шаг был настолько тщательно продуман, чтобы свести к минимуму риск эскалации, и настолько нагружен мерами предосторожности, что он не сможет кардинально изменить ход конфликта, пишет The Telegraph.

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил газете, что ограниченного разрешения по ATACMS недостаточно, да и принято это решение было слишком поздно. По данным СМИ, ВСУ могут наносить удары ATACMS только на курском направлении. Однако боевые действия в этом районе носят тактический, а не стратегический характер: обе стороны используют рассредоточенные силы небольших подразделений. Кроме того, у России было достаточно времени, чтобы адаптироваться - как за счет рассредоточения логистики и войск, так и за счет развития возможностей постановки помех и перехвата. К тому же Украина обладает ограниченным запасом ATACMS - если речь идет о сотне ракет, Россия будет их успешно подавлять и сбивать, заключила The Telegraph.

«Чехия возвращается к российскому газу»

Чехия возвращается к закупкам российского газа и вместе с рядом других стран ЕС подрывает усилия по отказу от топлива из РФ, сообщает Bloomberg. Власти Чехии оправдывают это чрезмерно высокими немецкими пошлинами, которые делают западный газ слишком дорогим.

Летом 2023 года Чехия объявила о полной независимости от российского природного газа и сократила импорт практически до нуля. Теперь же она активно импортирует российское топливо через Словакию. Из данных чешской государственной компании Net4Gas следует, что примерно 94 процента газа, который Чехия импортирует в ноябре, поступает с «российского направления». Словакия и Австрия импортируют большие объемы российского газа, а Чехия и Италия получают его косвенно от своих соседей. Эти относительно дешевые поставки могут резко прекратиться в конце года, когда истечет срок действия соглашения о транзите российского газа через Украину. На фоне волнений на рынке цены на газ в Европе взлетели до самого высокого уровня за год.

«Киеву будет непросто получить ядерное оружие»

У Киева действительно есть достаточно материала для изготовления примитивных ядерных бомб. Однако, по мнению экспертного сообщества, обработать этот материал быстро и незаметно не выйдет, пишет чешский портал Seznam.cz.

Ранее западные СМИ сообщили, что Украина может разработать «примитивную ядерную бомбу» в течение нескольких месяцев, если Дональд Трамп прекратит военную помощь ВСУ. Сообщалось, что Украине пришлось бы полагаться на плутоний, извлеченный из топливных стержней от украинских ядерных реакторов. По словам опрошенных чешской газетой экспертов, Киеву в первую очередь понадобилось бы дорогостоящее и сложное оборудование для выделения плутония из отработавшего ядерного топлива. Украине было бы трудно найти ресурсы для такого плана, подчеркивает издание.

«Президент США не обязан заботиться о поляках»

По данным американских СМИ, в политическом окружении Дональда Трампа прогнозируют заморозку украинского кризиса на нынешней линии соприкосновения войск. В планах также якобы есть создание очень широкой демилитаризованной зоны протяженностью примерно 1300 километров.

СМИ писали, что основное бремя поддержания мира могут взять на себя Польша, Германия, Великобритания и Франция. Как пишет Myśl Polska, эта идея возмутила многих поляков, но «президент США не обязан заботиться об интересах Польши». Автор статьи подчеркнул, что Польша должна была с самого начала оставаться как можно дальше от этого конфликта. По его мнению, Варшаве стоит «последовать идее трампистов» и сказать, что она не заинтересована в отправке польских солдат на Украину и не будет за это платить. Пусть это сделают, например, англичане или литовцы, заключил автор статьи.