Bloomberg: разрешение бить вглубь РФ не сплотило союзников вокруг Киева

Разрешение президента США Джо Байдена наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России с территории Украины не помогло сплотить союзников Киева. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его оценкам, в этом вопросе Байдену не удалось склонить на свою сторону партнеров. Так, руководство Германии отказалось следовать примеру США в отношении дальнобойных ракет. А французская и британская делегации на саммите G20 в Рио после сообщений СМИ о решении Байдена осторожнее высказывались по данному вопросу. В частности, советники премьера Великобритании Кира Стармера отказались прояснить свою позицию касательно использования Киевом британских ракет Storm Shadow.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден разрешил наносить удары с территории Украины вглубь РФ тактическими баллистическими ракетами ATACMS. Французская газета Le Figaro написала, что Франция и Великобритания дали аналогичное разрешение на использование их ракет SCALP и Storm Shadow. Позже издание удалило данное утверждение из статьи на своем сайте без объяснения причин. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж не менял позицию по ударам вглубь РФ.

В кабмине ФРГ сообщили, что США проинформировали Берлин о решении санкционировать удары вглубь РФ. Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил, что администрация США сняла ограничения на удары американскими ракетами на расстояние до 300 км вглубь территории России. Он отметил, что это обсуждалось на встрече руководителей МИД стран ЕС, однако главы МИД ЕС не приняли общего решения об отмене ограничений, каждая страна будет решать сама.

Белый дом не подтвердил, что вашингтонская администрация разрешила наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что позиция Москвы насчет ударов американскими ракетами вглубь российской территории была четко и недвусмысленно сформулирована президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре. По его словам, это решение означает "качественно новый виток" в напряженности.