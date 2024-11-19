Трибунал в Бангладеш выдал ордер на арест экс-премьера Шейх Хасины

Международный уголовный трибунал (IСТ) Бангладеш выдал ордер на арест бывшего премьер-министра страны Шейх Хасины по обвинениям в геноциде и преступлениях против человечности.

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Как сообщает издание Times of India, инстанция обязала следственные органы закончить к 17 декабря расследование по делу Шейх Хасины и 13 министров бывшего правительства страны, их советников, политиков в связи с причастностью к гибели большого числа участников студенческих антиправительственных протестов в июле и августе.

"Бывший премьер-министр несет ответственность за многочисленные убийства, акты геноцида и преступления против человечности, совершенные в стране за последнее 16,5 года ее пребывания в должности", - заявил генеральный прокурор Бангладеш Мухаммад Таджул Ислам.

Он напомнил, что Шейх Хасина сбежала из Бангладеш и находится в Индии.

"Мы потребуем ее возвращения на родину в соответствии с двусторонним соглашением с Индией об экстрадиции уголовных преступников. Процесс в этом направлении уже идет", - сообщил Ислам.

Глава временного кабмина Бангладеш Мухаммад Юнус подтвердил готовность властей предпринимать усилия, чтобы передать Шейх Хасину в руки правосудия.

"Свергнутый премьер-министр продолжает в Индии заниматься политикой. Мы будем продолжать добиваться ее возвращения на родину", - сказал Юнус в интервью газете The Hindu.

По его оценкам, в результате протестов и беспорядков в июле и августе в Бангладеш погибли около 1,5 тыс. человек, более 19,9 тыс. человек получили ранения.

5 августа на фоне антиправительственных демонстраций премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну. В тот же день она прилетела в Индию и в настоящее время находится, как заявляли индийские власти, в безопасном месте. В протестах против нее и ее правительства приняли участие студенты, недовольные высоким уровнем безработицы и отсутствием перспектив. 8 августа в Бангладеш было приведено к присяге временное правительство, которое возглавил лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус.