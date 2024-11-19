Мародеры разграбили грузовики с гуманитарной помощью для сектора Газа

16 ноября вооруженные мародеры ограбили 109 грузовиков, перевозивших гуманитарную помощь через переход Керем Шалом в сектор Газа. Об этом сообщает Ближневосточное агентство ООН Unrwa.

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Известно, что злоумышленники угнали 98 автомобилей. Они грозили водителям оружием, если те не оставят транспортные средства, некоторые шоферы получили травмы. ООН называет это крупнейшим нападением с начала войны в секторе Газа. Утверждается, что колонна с продовольствием должна была прибыть в Газу на следующий день, израильские военные настояли на изменении маршрута и отправлении груза раньше намеченного срока.

В организации подчеркнули, что такие нападения происходят из-за краха институтов власти, а также игнорирования израильскими властями обязательств по обеспечению доставки гуманитарной помощи. О самих нападавших пока ничего неизвестно. До этого в организации заявляли, что Газа постоянно сталкивается с риском голода, на севере сектора складывается особо тяжелая ситуация.