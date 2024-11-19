ООН: почти 1,5 млн жителей Ливана покинули дома из-за боевых действий

Ситуация с продовольственной безопасностью в Ливане усугубляется на фоне продолжающегося конфликта. По оценкам местного подразделения Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, из-за боевых действий свои дома покинули порядка 1,5 млн человек.

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"Почти 1,5 млн человек покинули свои дома. ВПП ООН увеличила объемы [продовольственной] помощи и охватила 488 200 человек", - сообщила организация в соцсети Х.

По ее оценкам, 2,5 млн человек в стране нуждаются в продовольственной помощи (население Ливана - 5,3 млн.) В целом, сообщает ВПП, почти половина населения - 47,5% - испытывает нехватку продовольствия.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве.

23 сентября текущего года Израиль начал операцию "Стрелы севера" против формирований шиитской организации "Хезболлах" в Ливане, в ходе которой наносит массированные удары по ее военным объектам. В ночь на 1 октября 2024 года израильская армия объявила о проведении наземной операции в приграничных районах на юге соседней страны.