В Эстонии заявили, что Европа должна быть готова к отправке сил на Украину

Европейские страны должна быть готовы предоставить Киеву гарантии безопасности, отправив военнослужащих на Украину после прихода к власти в США избранного президента Дональда Трампа. Такое мнение выразил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

"Если мы говорим о реальных гарантиях безопасности, то под этим стоит понимать установление справедливого мира. В таком случае речь идет о членстве [Украины] в НАТО. Но без США это будет невозможно. И тогда дело касается уже любой другой формы гарантий, касающейся "сапог на земле", - сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что победа Трампа на выборах активизировала дискуссии среди союзников Киева о том, как ЕС мог бы поддержать Украину с учетом ее боевых потерь, а также о том, как можно было бы приблизить начало мирных переговоров и прекращение огня.

"Европейские страны ведут активные переговоры друг с другом, а также с командой Трампа и его администрацией", - отметил Цахкна.

Глава МИД прибалтийского государства подчеркнул, что Европе будет "очень и очень трудно" предоставить Украине гарантии без поддержки США, поскольку НАТО якобы может быть втянута в прямое столкновение с Россией. Эстонский министр усомнился в том, что США выйдут из Североатлантического альянса при Трампе, поскольку это "не в их политических и экономических интересах". Несмотря на это, по мнению Цахкны, европейским странам необходимо показать стремление больше инвестировать в собственную оборону.

"Мы просто не можем ждать решений США", - заключил глава МИД Эстонии.

Трамп выиграл президентские выборы в США 5 ноября. Во время своей предвыборной кампании он не раз заявлял, что намерен положить конец украинскому конфликту. 15 ноября Зеленский признался, что у него нет понимания позиции Трампа по вопросу урегулирования конфликта.