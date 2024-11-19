LRT: кризис в ФРГ угрожает планам по размещению в Литве бригады Бундесвера

Разразившийся в Германии в начале ноября политический кризис поставил под угрозу планы по размещению на территории Литвы почти пятитысячной бригады Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) из-за неопределенности сроков утверждения соответствующих законопроектов в ФРГ. Об этом сообщило национальное радио LRT со ссылкой на неназванные источники в немецком парламенте.

По их оценкам, в условиях политического хаоса, вызванного распадом правящей коалиции, не может быть "и речи о четких сроках [утверждения законов, необходимых для развертывания бригады], поскольку повестка дня может измениться в любой момент".

В то же время в Министерстве обороны ФРГ отметили, что один из законопроектов был представлен кабинету министров 6 ноября, теперь ожидается его рассмотрение в парламенте. Второй законопроект уже был представлен в Бундестаге (парламенте ФРГ). В оборонном ведомстве подчеркнули, что назвать конкретные даты слушаний на фоне возможного роспуска Бундестага "не представляется возможным".

13 ноября министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что власти запаздывают с созданием инфраструктуры, необходимой для приема и постоянной дислокации на территории страны бригады Бундесвера. Планируется, что полностью бригада Бундесвера (4,8 тыс. военных и 200 вспомогательных сотрудников) будет развернута в Литве до конца 2027 года. Ее основу составят танковый и механизированный пехотный батальоны.