Трамп настроен на противодействие КНР "во всем мире"

Избранный президент США Дональд Трамп настроен на противодействие Китаю "во всем мире". С таким заявлением выступил в беседе с корреспондентом ТАСС представитель переходной команды следующего американского лидера.

Затронув тему отношений Вашингтона с Пекином, он подчеркнул, что КНР находится в "фокусе внимания", рассматривается как "сфера, вызывающая обеспокоенность", и будут предприниматься "усилия, направленные на то, чтобы противодействовать усилиям Китая во всем мире".

При обсуждении вопроса об использовании Трампом американских импортных пошлин, представитель переходной команды отметил, что речь идет об "одном из самых излюбленных [внешнеполитических] инструментов" следующего главы администрации США. Вопрос в том, являются ли они самоцелью или средством для решения каких-то конкретных задач, констатировал собеседник. На его взгляд, в ходе своего первого срока пребывания на посту президента Трамп показал, что способен эффективно применять этот инструмент. В пример представитель переходной команды привел Мексику, которая согласилась с требованиями США в сфере погранично-иммиграционного контроля после ужесточения Трампом торговой политики.

Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года. Он одержал победу на очередных президентских выборах в США, состоявшихся 5 ноября. Республиканец Трамп нанес на них поражение кандидату от правящей Демократической партии Камале Харрис. В 2017-21 годах Трамп уже занимал пост президента США.