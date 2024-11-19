В «Грузинской мечте» назвали президента Грузии иностранным агентом

Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что президент страны Саломе Зурабишвили является агентом иностранных сил и поступает по их указке.

"Она (Зурабишвили - прим. ТАСС) является человеком, который находится под влиянием. У нее есть патроны, и то, что они ей прикажут, она то и сделает. Когда ты агент, у тебя нет другого выхода - делаешь то, что тебе говорят. У тебя нет даже права задать вопрос", - сказал Каладзе журналистам.

В Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы, на которых с 53,93% голосов победила правящая партия. Президент Грузии, которая в течение всего предвыборного периода призывала население голосовать за оппозицию, отказалась признавать итоги голосования, назвала их сфальсифицированными.