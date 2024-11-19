Глава МИД Польши заявил, что есть вещи важнее мира на Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в дискуссиях о завершении конфликта на Украине важно помнить о том, что условия потенциального соглашения намного важнее просто прекращения боевых действий. Его слова приводит RMF 24.

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Сикорский подчеркнул, что «мира хотят все», но важно, на каких условиях будет этот мир.

«Есть вещи важнее мира. Украина борется за свободу, за право быть государством, за то, чтобы там не было концентрационных лагерей, чтобы их детей не похищали и не русифицировали», — заявил глава МИД Польши.

По его словам, «сила сдерживает, в то время как слабость провоцирует».

До этого Анджей Дуда обвинил федерального канцлера Германии Олафа Шольца в попытке устранить избранного президента США Дональда Трампа от переговоров по поводу будущего Украины. Он считает, что Шольц обеспокоен возможностью заключения при администрации Трампа невыгодных для Германии соглашений по Украине и пытается действовать на опережение. Больше всего немцы боятся, что Дональд Трамп заставит их покупать газ у США, утверждает Дуда.