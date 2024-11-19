Писториус назвал причину разрыва кабеля C-Lion1

Разрыв телекоммуникационного кабеля C-Lion1, проложенного по дну Балтийского моря, произошел в результате диверсии. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус, передает ТАСС.

«Никто не верит в то, что этот кабель случайно был разорван. Я не склонен верить версии, что повреждение произошло из-за того, что этот кабель задел якорь», — добавил Писториус.

На этом фоне он выразил уверенность, что речь идет о диверсии.

Ранее сообщалось, что между ФРГ и Финляндией был разорван единственный телекоммуникационный кабель, связывающий эти две страны. Позже оказалось, что также был поврежден подводный кабель между Литвой и Швецией. Причины данных инцидентов пока не установлены.