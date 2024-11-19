На Западе все больше официальных лиц признают, что Украине придется пойти на компромисс с Россией для урегулирования конфликта. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg.

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«Два европейских чиновника заявили, что все больше людей признают, что Зеленскому придется пойти на компромисс с Путиным», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, накануне саммита G-20 США решили разрешить Киеву наносить удары ракетами ATACMS по территории России.

Идея этого шага заключается в том, что он поможет укрепить позицию украинского лидера Владимира Зеленского до вступления избранного президента США Дональда Трампа в должность, чтобы Киев «мог подойти к возможным переговорам с более сильных позиций».

Зеленский допустил переговоры с Россией при одном условии

До этого постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что Великобритания подтолкнула Украину к продолжению конфронтации с Россией и «неминуемому разгрому». Великобритания подтолкнула Украину к продолжению конфронтации с Россией и «неминуемому разгрому».