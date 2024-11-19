В Турции предупредили Запад о риске ядерного конфликта

Турция регулярно предупреждает западных партнеров о риске ядерного конфликта из-за украинского кризиса. Об этом РИА Новости рассказал дипломатический источник в Анкаре.

Собеседник агентства подчеркнул, что опасения имеются. В том числе, их вызывает ситуация на Украине.

«В контактах с западными партнерами с нашей стороны всегда поднимается этот вопрос, мы предупреждаем об этом риске», — пояснил источник..

Согласно российской военной доктрине и «Основах государственной политики в области ядерного сдерживания», в случае агрессии против РФ или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства, наша страна может применить ядерное оружие.

В США предрекли начало ядерной войны

Ранее ряд государств Европейского союза разрешил использовать свое оружие для ударов вглубь РФ с территории Украины.