Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен подверг критике отказ Владимира Зеленского участвовать в мирных переговорах. Свое мнение он высказал в соцсети Х.

«Бывших клоунов не бывает», - написал Туомас Малинен, комментируя интервью Зеленского, в котором тот заявил о невозможности стран Запада принудить Украину к началу мирных переговоров.

Вопрос мирного урегулирования сейчас стоит на повестке дня, в том числе и из-за победы на выборах президента США Дональда Трампа, который ранее неоднократно обещал положить конец конфликту на Украине. В ходе своей предвыборной кампании он заявлял, что может сделать это еще до инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года.

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При этом еще в марте 2022 года Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров, совместно достигнув определенных договоренностей. Однако Киев вышел из переговорного процесса. А в июне текущего года президент России Владимир Путин выдвинул список условий для начала мирных переговоров, подчеркнув, что делает еще одно предложение Украине и Западу. По словам главы России, речь идет не о заморозке конфликта, а о его полном прекращении в случае вывода украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, отказа Украины от планов по вступлению в НАТО и безъядерного статуса страны.