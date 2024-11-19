Глава МИД Ирана призвал «готовиться к войне»

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на встрече с командованием Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) призвал готовиться к возможному началу крупного вооруженного конфликта, чтобы показать противнику свою силу.

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"Подготовка к войне предотвращает ее. Если вы хотите предупредить ее начало, вы должны показать свою силу и заявить о готовности к войне и обороне. Это предотвратит войну. Если вы проявите малейшую слабость, показав, что не готовы к противостоянию, вам будет навязана война", - приводит слова Арагчи его пресс-служба. "Мы объявили, что недавняя операция израильского режима против Исламской Республики Иран представляет собой очередную агрессию. Операции "Правдивое обещание" и "Правдивое обещание - 2" носили оборонительный характер. Новая агрессия израильского режима заслуживает ответа. Мы не отказались от своего права отреагировать. Мы выберем для этого время и ответим так, как посчитаем нужным", - добавил дипломат.

Ракетный удар 1 октября по Израилю в Иране назвали операцией "Правдивое обещание - 2" по аналогии с "Правдивым обещанием - 1" - иранской атакой на еврейское государство в апреле 2024 года в ответ на израильский обстрел консульства исламской республики в Дамаске. Арагчи подчеркнул, что решение о проведении операции "Правдивое обещание - 3" в ответ на удар Израиля 26 октября не будет эмоциональным.

MWM: Иран нанес ракетный удар по самой важной авиабазе Израиля

1 октября Иран нанес масштабный ракетный удар по Израилю в ответ на убийства ключевых лиц в руководстве радикального палестинского движения ХАМАС, ливанской шиитской организации "Хезболлах" и КСИР. Израиль обещал ответить на атаку.

26 октября израильская армия сообщила о нанесении ударов по военным объектам на территории Ирана в ответ на "многочисленные непрерывные атаки". В заявлении сил ПВО исламской республики говорилось, что нападению подверглись военные объекты в провинциях Илам, Тегеран и Хузестан, но ущерб носит ограниченный характер, а основной удар успешно отражен. В результате атаки Израиля погибли по меньшей мере четверо иранских военнослужащих и мирный житель.