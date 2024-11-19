Многие страны, в том числе члены БРИКС, перестали верить Евросоюзу из-за его политики двойных стандартов. Об этом заявил вице-премьер Словакии Роберт Калиняк, передает Ruptly.

По его словам, ЕС «выглядит невероятно фальшиво», поскольку «ограничил личную свободу людей вопреки закону». Калиняк уверен, что именно поэтому его либерально-правый нарратив проиграл не только на парламентских, но и президентских выборах. На этом фоне он отметил, что рад тому, что Словакия находится на пути к традиционным ценностям, которые также относятся к будущему.

«Это двойные стандарты, которые применяют многие западные страны; они смотрят на конфликт по-другому. Когда есть лидер, который их устраивает, а когда нет, они полностью меняют свои ценности. И именно поэтому многие страны, в том числе из группы БРИКС, не поверили всему, что утверждает Евросоюз, а Россию не бросили, потому что с самого начала было ясно, что в этой войне не будет победителя, а только много погибших», — добавил Калиняк.

Он подчеркнул, что Украина всегда будет соседствовать с Россией, поэтому единственный путь разрешения конфликта — мир, подписание соглашения и соблюдение международного права.