Пашинян уволил нескольких чиновников через WhatsApp

Премьер-министр Армении Никол Пашинян оповестил нескольких чиновников об их увольнении через мессенджер WhatsApp. Об этом сообщает портал Hraparak.

«Никол Пашинян самым унизительным образом избавился от своих бывших подчиненных, он не счел нужным высказать им свои претензии с глазу на глаз и обосновать предложение написать заявление об увольнении», — говорится в материале.

По данным портала, подобное оповещение затронуло главу комитета по государственным доходам Рустама Бадасяна. Он получил сообщение во время прогулки, восприняв его как розыгрыш. Однако после разговора с другими коллегами, которые получили аналогичные уведомления, Бадасян понял, что это правда.

Накануне Никол Пашинян сообщил, что попросил ряд высокопоставленных чиновников уйти в отставку. По его словам, причины обращения с такой просьбой не личные, а системные, о чем он «говорил публично».

17 ноября в СМИ Армении появилась информация, что премьер решил уволить ряд ключевых министров и глав ведомств — главу МВД, главу Антикоррупционного комитета, руководителя Следственного комитета, главу Комитета государственных доходов и министра территориального управления.