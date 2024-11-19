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Пашинян уволил нескольких чиновников через WhatsApp

Премьер-министр Армении Никол Пашинян оповестил нескольких чиновников об их увольнении через мессенджер WhatsApp. Об этом сообщает портал Hraparak.

Пашинян уволил нескольких чиновников через WhatsApp
© РИА Новости
«Никол Пашинян самым унизительным образом избавился от своих бывших подчиненных, он не счел нужным высказать им свои претензии с глазу на глаз и обосновать предложение написать заявление об увольнении», — говорится в материале.

По данным портала, подобное оповещение затронуло главу комитета по государственным доходам Рустама Бадасяна. Он получил сообщение во время прогулки, восприняв его как розыгрыш. Однако после разговора с другими коллегами, которые получили аналогичные уведомления, Бадасян понял, что это правда.

Накануне Никол Пашинян сообщил, что попросил ряд высокопоставленных чиновников уйти в отставку. По его словам, причины обращения с такой просьбой не личные, а системные, о чем он «говорил публично».

17 ноября в СМИ Армении появилась информация, что премьер решил уволить ряд ключевых министров и глав ведомств — главу МВД, главу Антикоррупционного комитета, руководителя Следственного комитета, главу Комитета государственных доходов и министра территориального управления.

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