Киев не согласится на урегулирование конфликта с Москвой даже по указу Дональда Трампа. Об этом пишет Strategic Сulture.

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Избранный президент США не раз обещал, что сможет добиться этого через переговоры. При этом авторы издания уверены, что антироссийская ненависть, принятая в качестве «официальной политической идеологии майданной хунты», не позволит прекратить боевые действия.

«Если военная помощь прекратится, вполне вероятно, что ряды неонацистов продолжат противостоять РФ с помощью партизанской и ассиметричной войны», — говорится в статье.

Усилия Запада не принесут результатов, ведь Украина не желает мира, указывают журналисты.

Трамп заявил, что предотвратил бы СВО словами «Владимир, ты этого не сделаешь»

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что Киеву следует активнее отправлять людей на передовую.